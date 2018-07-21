РИАМО - 21 июл. В Подмосковье и Москве на 22 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 22 июля.

Данный уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

Ранее «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильного ветра объявили на субботу.

В Подмосковье и Москве 22 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Порывы ветра будут 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем – 23-25 градусов.