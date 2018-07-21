РИАМО - 21 июл. Водитель протаранил несколько машин на стоянке автосалона на МКАД, в аварии погибли два человека и еще два пострадали, сообщает ТАСС.

«Водитель автомобиля въехал в несколько машин на стоянке автосалона Jaguar и Land Rover на 29-м километре МКАД. В результате аварии два человека погибли и двое пострадали», - сказал источник в экстренных службах.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и на большой скорости вылетел с МКАД на автостоянку. Погибшие - водитель автомобиля и его пассажир.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одного из пострадавших с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу, в полете его сопровождала авиамедицинская бригада.