РИАМО - 21 июл. При реставрации фонтана «Золотой колос» на ВДНХ в столице специалисты использовали 8,5 тонн золотой и цветной смальты, работы были сделаны за полгода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Молодое поколение никогда не видело это фантастическое зрелище – 66 струй воды фонтана «Золотой колос». После 30-летнего перерыва легендарный фонтан вновь стал украшением запрудной зоны ВДНХ», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он уточнил, что для воссоздания фонтана потребовалось шесть месяцев кропотливой реставрации.

«Это – не новодел, а реальная научная реставрация. 5 тонн золотой и 3,5 тонны цветной смальты», - добавил мэр.

На главной аллее ВДНХ 15 июля после реставрации торжественно открыли 14 фонтанов, также рабочие завершили ремонт фасадов центрального павильона и павильонов бывших республик СССР.

Смальта – это кубики или пластинки из цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ.