РИАМО - 21 июл. Роспотребнадзор предупредил, что в украинском Мариуполе наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по острым кишечным инфекциям (ОКИ), сообщает Газета.ru.

«По данным ведомства, с 6 по 12 июля зарегистрировано более 80 случаев ОКИ. Отмечается, что количество случаев заболевания увеличилось по сравнению с прошлой неделей, а также на 44,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Более 60% заболевших являются детьми. 34,6% связали заболевание с купанием в море. В пробах морской воды зафиксированы «нестандартные микробиологические показатели», а в городе имеются несанкционированные канализационные люки.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за холеры.