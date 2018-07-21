РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске в ночь на субботу после сильного ветра и дождя на машины и проезжую часть упали деревья, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«После шквалистого ветра на улице Маштакова, 13, упало дерево на автомобиль Honda Civic, пострадавших нет. На пересечении улиц Мраморная и Парадный проезд упали два дерева на проезжую часть», - сказал свидетель.

По его словам, коммунальные службы уже начали ликвидировать последствия происшедшего.