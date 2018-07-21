РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Навалы мусора убрали в субботу с территории Малаховского участкового лесничества на специальном субботнике, организованном Комитетом лесного хозяйства Московской области, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник отдела организации лесной охраны Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» Сергей Калинин.

«Во исполнение решения Штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в субботу, 21 июля, Комитет лесного хозяйства провел субботник. На нем мы очистили несколько участков в Малаховском лесничестве вблизи деревни Лукьяновка Люберец от мусора», - сказал Калинин.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации Люберец, Виноградовского филиала Мособллеса и Госадмтехнадзора. Мусор вывезли специальной техникой, в уборке также помогал трактор. Технику предоставило территориальное управление «Малаховка-Красково».

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создали в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в начале июля. Руководитель штаба - начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По словам консультанта территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области Артура Михайлова, инспекторы ведомства контролируют проведение субботника. Они фиксируют все нарушения и уборку мусора, чтобы на землях лесфонда не оставалось отходов.

В состав Виноградовского лесничества входят 14 участковых лесничеств, в том числе и Малаховское. Его площадь составляет 2 830 гектаров.