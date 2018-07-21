РИАМО - 21 июл. Директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, фигурирующий в деле о госизмене сотрудников «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (ЦНИИмаш), подал заявление об увольнении, сообщает РИА Новости.

«Да (подал заявление - ред.). Покинет пост с начала августа», - сказал руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

О дальнейшей судьбе центра, будет он расформирован или нет, Устименко не знает.

«Не могу сказать, об этом у меня информации нет», - подчеркнул руководитель пресс-службы.

Накануне в головном институте «Роскосмоса» - ЦНИИмаше - прошли обыски. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в «сливе» российских секретов за рубеж. Предположительно, они передали секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

По данным источников, Пайсон пока рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации».

ЦНИИмаш располагает крупнейшей в России экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, занимается комплексными научными исследованиями и экспериментальной отработкой космических изделий.

Его сотрудники и ранее обвинялись в «сливе» секретной информации другим странам. В 2005 году обвинение в передаче Китаю технологий двойного назначения предъявили генеральному директору компании «ЦНИИмаш-Экспорт» Игорю Решетину. А в 2015 году по обвинению в госизмене задержали Владимира Лапыгина за продажу за рубеж секретной информации. Оба были осуждены.