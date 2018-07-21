РИАМО - 21 июл. Известный певец Дима Билан открыл в Подмосковье трехзвездочный мини-отель на 29 номеров, над проектом работали три года, сообщил сам певец.

«Хочу поделиться приятным событием с вами! Вместе с родственником-компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров, вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм», - написал Билан в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что демократичный трехзвездочный отель рассчитан на 29 номеров.

«Доступно, чисто, пройдены все комиссии и, главное, для людей! Реклама есть там, где должна быть, этот доступный сегмент, бюджетный, не нуждается в рекламе на luxury-ресурсах, но может быть и озвучу в свое время», - отметил певец.

По его словам, они с компаньоном три года работали над этим проектом и уже почти год отель функционирует и радует постояльцами, выходит на самоокупаемость.

«Еще будем дорабатывать дорогу! Для меня лично - это новое и интересное, трепетное занятие! Это только начало», - подчеркнул Билан.

На видео, размещенном в Instagram, показан трехэтажный отель, обшитый серым сайдингом. Ресепшн выполнен в голубых и розовых тонах.

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