РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июл. В подмосковном Королеве обсудили подготовку к празднованию юбилея города на стадионе «Вымпел», которое запланировано на 1 сентября, написал руководитель городской администрации Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram.

Представитель администрации 20 июля посетил стадион во время традиционного объезда городской территории.

«На месте обсудили организационные вопросы: расположение сцены, установку дополнительных трибун, на которых разместится порядка 4 тысяч человек, монтаж пяти больших экранов, чтобы происходящее на сцене зрители могли хорошо видеть с любой точки стадиона», - написал Копцик.

Он также отметил, что главным вопросом при подготовке к празднику является безопасность жителей, его отдельно обсудили с представителями правоохранительных органов, МЧС, руководством учреждений здравоохранения.

«Основные задачи – обеспечение безопасности дорожного движения и утверждение схемы ограничения движения, установка рамок и турникетов, наличие металлодетекторов, работа медпункта, дежурство бригад скорой помощи», - отметил Копцик.

По плану, праздник, посвященный 80-летию Королева, начнется на стадионе «Вымпел» 1 сентября в 11:00. В 15:00 запланирована торжественная часть, а с 16:00 стартует концертная программа.