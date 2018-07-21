РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июл. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев поздравил православных жителей города с престольным праздником Казанской иконы Божией Матери.

«Сегодня все православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Поздравляю с праздником! Мира и добра вам и вашим семьям, храни Господь!» - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Казанская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. День Казанской иконы Божией Матери отмечается 21 июля. Считается, что в этот день в 1579 икона явилась в Казани.