РИАМО - 21 июл. В течение дня в субботу в Москве возможен сильный дождь с грозой, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, 21 июля в течение дня в Москве облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителям при грозе рекомендуют припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя прятаться под деревьями, находиться у водоемов, рыбачить.

В субботу ветер будет дуть восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

В Москве и области сохранятся колебания метеопараметров, температура останется значительно выше климатической нормы, влажность высокая, содержание кислорода в воздухе ниже нормы.