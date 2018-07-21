РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В деревне Марусино Люберец 20 июля загорелся жилой дом из-за удара молнии, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«В пятницу, 20 июля, между 17:00 и 18:00 молния попала в трубу жилого дома в деревне Марусино. Трубу даже разорвало. Начался пожар», - сказал очевидец.

По его словам, на участке находятся два жилых дома: старый и недавно построенный. Молния попала в новый дом.

Пожар потушили. Информации о пострадавших не было.