РИАМО - 21 июл. В столице следователи возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочкой во дворе жилого дома, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 апреля 2018 года к 10-летней девочке возле одного из жилых домов по Ленинскому проспекту в Москве, подошел мужчина, который проследовал с ней во двор и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.