РИАМО – 21 июл. Рекорд нагрузки на сети сотовой связи в первые часы новогодней ночи был побит в Москве во время матча одной четвертой финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, который превысил новогодний пик в 1,5 раза, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента информационных технологий.

«7 июля во время матча 1/4 финала первенства между сборными России и Хорватии был установлен абсолютный рекорд пиковой нагрузки на сотовые сети в Москве. Предыдущий (традиционный) пик нагрузок отмечался в первые часы новогодней ночи и был меньше в 1,5 раза», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время матча в фан-зоне на Воробьевых горах одновременно находилось рекордное количество болельщиков – 116 тысяч.

«Во время финального матча между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» был зафиксирован абсолютный рекорд по общему объему трафика – 20 терабайтов. Число активных абонентов внутри чаши стадиона и на прилегающих территориях превысило 106 тысяч», - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, 15 июля в фан-зоне болельщиков чемпионата мира в Москве было зафиксировано более 130 тысяч активных абонентов, а общий объем трафика составил 15 терабайтов.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.