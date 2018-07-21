РИАМО - 21 июл. На улице Пограничная в подмосковном Сергиевом Посаде обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, боеприпас изъят и уничтожен, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 13:45 20 июля от оперативного дежурного ЕДДС Сергиев Посад поступило сообщение об обнаружении авиабомбы ФАБ-250 времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Боеприпас нашли на адресу: Сергиев Посад, улица Пограничная, дом №20.

Авиабомба изъята и уничтожена силами ПСО-22. Привлекаемые силы и средства: шесть человек, две единицы техники.