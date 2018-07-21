РИАМО – 21 июл. В Москве в период чемпионата мира по футболу было передано более 140 петабайтов данных по сетям операторов сотовых связей, что сравнимо с 72 триллионами фотографий на Facebook, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«В общей сложности с 14 июня по 15 июля по сетям операторов в Москве передано 144 петабайта данных. Это примерно столько же, как 72 триллиона фотографий на Facebook, 11 тысяч видеофильмов в формате 4К, 3 тысяч экземпляров оцифрованного фонда Библиотеки имени Ленина», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Москве за время проведения чемпионата мира по футболу не было зафиксировано ни одного серьезного сбоя в работе связи, а операторы не получили ни одной жалобы от пользователей на качество сотовой связи во время матчей на столичных стадионах и в фан-зоне.

«Максимальная скорость передачи данных в сотовых сетях на объектах чемпионата мира достигала 260 мегабайтов в секунду. При таких скоростях видеозапись целого матча в формате HD можно скачать всего за 4 минуты», - добавил собеседник агентства.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.