РИАМО - 21 июл. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 12 возгораний, к их тушению привлекли более 30 единиц техники, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 12. Спасено 40 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 93 человека, 31 единица техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 18 раз, при этом спасли 21 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано.