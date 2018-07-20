РИАМО - 20 июл. Движение нескольких маршрутов трамваев на Первомайской улице в Москве и троллейбуса №22 задерживается вечером в пятницу из-за повреждения контактной сети, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 20:00 в районе дома 77 по Первомайской улице грузовой автомобиль повредил контактную сеть городского транспорта. В связи с этим задерживается движение трамваев №№ 11, 34, 34к и троллейбусов № 22. На участке работают компенсационные автобусы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аварийные службы стараются восстановить движение на данном участке.