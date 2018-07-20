РИАМО - 20 июл. 107 научных сельскохозяйственных организаций - поставщиков техники, удобрений и средств защиты - более 250 человек приняли участие в первом дне фестиваля агротехнологий «День поля Московской области – 2018», на ней представили новейшие разработки в области растениеводства, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Большой интерес вызвали разработки ученых по озимой пшенице, представленные академиком РАН Багратом Сандухадзе. Наиболее выдающиеся: «Московская 56» с потенциалом урожайности в условиях Московской области - 15 тонн на гектар и «Московская 40» с непревзойденным качеством зерна - до 20% белка и 45% клейковины - эти сорта сегодня занимают более 3,5 миллионов гектаров в РФ. Яровая пшеница с потенциалом урожайности 9-10 тонн на гектар сорта «Злата», - подчеркнул министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что новый сорт, предложенный на сортоиспытание, позволяет получать в условиях Подмосковья до 12 тонн с 1 гектара с качеством зерна, характерным для сильных пшениц. Исконно русская сельхозкультура - озимая рожь сорта «Московская 15» - позволяет получать в условиях Подмосковья 14-15 тонн с гектара зерна с высокими хлебопекарными качествами для полноценного питания.

«Также были продемонстрированы на выставке перспективные сорта наиболее распространенной зернофуражной культуры - ярового ячменя. Сорт «Нур» позволяет получать 10-11 тонн сбалансированного питательного зернофуража», - сказал Разин.

Также, по его словам, большой интерес вызвали разработки ученых по зернобобовым культурам, в первую очередь, люпину. Сорт «Фазан» обеспечивает получение до 4 тонн с гектара зерна при содержании в нем до 36-38% белка. Сорт гороха «Немчиновский 50» позволяет получать 5 тонн высокобелкового зерна с гектара на продовольственные цели.

Достижения ученых, новые средства защиты растений, биологические препараты, оборудование и сельхозтехника также были представлены на вставке. Методы, рекомендации и препараты по борьбе с борщевиком Сосновского удостоились наибольшего внимания.

«Инновационная техника по переработке семян рапса на ценный корм для животных - жмых и масел, пригодных для использования в качестве альтернативного вида дизельного топлива, вызвала не меньший интерес», - подчеркнул министр.

В первый день фестиваля прошел также агрофорум «Экспортный потенциал семеноводства Подмосковья. Новации науки и техники» с участием РАН, министерства науки и высшего образования РФ. Обсуждались вопросы экспортного потенциала семеноводческих хозяйств Подмосковья, результаты импортозамещения в тракторной области, возможности создания машинотракторной технологической компании.