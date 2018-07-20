РИАМО - 20 июл. На участке 11-го проспекта Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта движение стало односторонним с пятницы, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«С 20 июля одностороннее движение введено на участке 11-го проспекта Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта», – говорится в сообщении.

Благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 134 дополнительных парковочных места для жителей.

«ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», – заключается в материале.