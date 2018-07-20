РИАМО – 20 июл. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский считает, что на борьбу с ВИЧ-инфекцией в России ежегодно требуется не менее 100 миллиардов рублей, а расходы бюджета на лекарства необходимо увеличить примерно втрое, передает «Интерфакс».

«Реально, видимо, где-то при нынешних ценах это не меньше 100 миллиардов потребуется, чтобы действительно развернуть борьбу с ВИЧ, причем особенно надо увеличивать расходы на профилактические мероприятия», - сказал Покровский.

Он напомнил, что в текущем году из федерального бюджета запланировано выделить на покупку лекарств около 22 миллиардов рублей, но этих средств хватает примерно на треть или чуть больше зарегистрированных в России ВИЧ-инфицированных.

«То есть только расходы на закупку лекарств надо увеличивать в три раза», - отметил академик.

Вместе с тем он добавил, что цены, может быть, удастся немножко снизить за счет отечественных препаратов, однако если цены снизить сильно, то может пострадать качество лекарств.

«Поэтому здесь, я думаю, особого снижения не получится», - добавил Покровский.

Он также отметил, что большая нагрузка по борьбе с ВИЧ ложится на регионы, которые тратят средства на содержание больниц, центров СПИДа, штат медицинских работников.

«Нам надо лечить миллион человек, для этого нам, соответственно, надо тысяч пять медицинских работников, им надо тоже зарплату платить», - сказал академик.