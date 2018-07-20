РИАМО – 20 июл. Российские мужчины предпочитают автомобили Subaru из-за их спортивных технологий и повышенной проходимости, кроме того, внедорожники традиционно пользуются популярностью в России, сообщил профессиональный автогонщик Игорь Козлов.

Эксперты авторынка России назвали самые «мужские» и самые «женские» марки автомобилей. Наибольшая доля владельцев-мужчин оказалась у автомобилей Subaru. На втором месте по популярности у мужчин находится Jeep, на третьем месте - автомобили Toyota. Среди марок, которыми предпочитают владеть женщины, в лидерах оказались автомобили китайской марки Chery.

«Такой выбор связан с традиционной любовью русских автомобилистов к внедорожникам. Subaru — это хорошо распиаренная брендовая марка за счет своих спортивных технологий и спортивной успешности, поэтому она и популярна у мужчин, которые любят драйв и любят скорость. Внедорожник популярен потому что это наша национальная черта. В свое время он был самым престижным», - сказал Козлов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом он выразил удивление тем фактом, что на первом месте по популярности и российских женщин оказались автомобили Chery.

«Много малышек, которые достаточно популярны у девушек. Это Audi A1, маленькие BMW. Так что для меня большое удивление, что именно Chery стал лидером по статистике», - добавил Козлов.