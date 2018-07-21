РИАМО - 21 июл. Боксер Федор Чудинов из подмосковного Серпухова в субботу в Москве проведет бой за звание временного чемпиона мира WBA с французом Наджибом Мохаммеди, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 21 июля состоится боксерский турнир в рамках празднования всероссийского дня бокса.

«Среди нескольких боев, предшествующих главному бою в программе вечера, пройдет поединок во втором среднем весе между подмосковным боксером Федором Чудиновым и 33-летним французом Наджибом Мохаммеди. На кону в 12-раундовом поединке будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)», – говорится в сообщении.

Тридцатилетний боксер из Серпухова выступает на профессиональном ринге с 2009 года. За это время на его счету 17 побед, 12 из которых нокаутом, и два поражения. В 2016 году Чудинов получил титул суперчемпиона мира по версии WBA. Сейчас же спортсмен не владеет никаким титулом.

«Победив в ближайшем поединке, который приурочен к всероссийскому дню бокса, Федор Чудинов сможет возвратиться на те высокие позиции, на которых он был. В его арсенале есть все качества необходимые для этого. Еще пару лет назад наш боксер владел титулом суперчемпиона по версии одной из боксерских ассоциаций», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.