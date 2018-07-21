РИАМО - 21 июл. Международный высотный забег на Останкинскую телебашню пройдет в Москве в субботу, в соревновании примут участие 28 спортсменов из 12 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «РТРС».

«В соревновании примут участие 28 спортсменов из 12 стран мира, которым предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем достигнуть смотровой площадки на высоте 337 метров», – говорится в сообщении.

Мероприятие организовано совместно с TWA – Ассоциацией забегов на высотные сооружения.

Во время забега на открытой площадке у подножия Останкинской башни будет организована фан-зона, доступная для всех желающих понаблюдать за столь необычным событием. Болельщиков ждут розыгрыши призов от Останкинской телебашни и партнеров мероприятия, всем гостям фан-зоны будут вручены флаеры со скидкой на посещение смотровой площадки.

При поддержке профессиональных тренеров гости мероприятия смогут активно провести время и улучшить свои танцевальные навыки. Победители забега получат гарантированное право принять участие в соревнованиях по бегу на трамплин Red Bull 400, которые состоятся в Сочи 13 октября.