РИАМО - 21 июл. Доступ Мавзолей Ленина закроется на один день в субботу из-за церемонии выпуска слушателей Московского университета МВД на Красной площади, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО).

«В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, на Красной площади пройдет торжественная церемония выпуска слушателей Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

В мероприятии примут участие министр внутренних дел РФ генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, а также руководители подразделений центрального аппарата МВД России и ветераны органов внутренних дел.

Кроме того, в этот же день выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.

Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, время работы - 10:00 - 13:00.