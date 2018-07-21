РИАМО - 21 июл. Между Москвой и Рязанью по выходным дням начнут курсировать дополнительные экспрессы, изменения в расписании вступят в силу с субботы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 21 июля для удобства пассажиров Московская железная дорога по заявке компании-перевозчика АО «Центральная ППК» назначила по выходным дням дополнительные межобластные экспрессы между Москвой и Рязанью. Так, с Казанского вокзала столицы электропоезд №7084 будет отправляться в 9:10, а со станции «Рязань-1» №7085 – в 18:25», - отмечается в сообщении.

Дополнительные пригородные поезда с удобным временем отправления улучшат транспортную связь между населенными пунктами, через которые проходят маршруты электричек. Это повысит транспортную мобильность населения.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).