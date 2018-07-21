РИАМО - 21 июл. Вблизи деревни Медведки на территории городского округа Истра в субботу состоится выставка агротехнологий «Подмосковье-2018».

В конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Подмосковья. Участниками областного конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов.

Победители в областном конкурсе определятся в 4-х номинациях: в классе тракторов 5 (типа К-700), в классе тракторов 5 (типа К-700) с оборотными плугами, в классе тракторов 3 (типа Т-150, МТЗ-1523), а также в классе тракторов 1,4 (типа МТЗ-80/82, МТЗ-1221).

Предусмотрено определение абсолютного победителя конкурса среди всех участников с вручением ценного подарка хозяйству, подготовившему победителя.

В рамках мероприятия состоится выставка современной сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства, а также показ ее в работе.

Более 50 заводов-изготовителей и фирм поставщиков представят свыше 250 наименований техники и оборудования для демонстрации руководителям сельхозорганизаций. Кроме того, предприятиями-переработчиками сельскохозяйственной продукции будет организована дегустация образцов выпускаемой ими продукции.

Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией городского округа Истра, Московской областной думой и ООО ГК «Истра-Хлебопродукт». Планируется участие делегаций как из округов Подмосковья, так и многих регионов Российской Федерации.