РИАМО – 20 июл. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о смягчении правил продажи пива во время футбольных соревнований, передает РИА Новости.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал президенту, что в регионе за время чемпионата мира было продано напитка на 89 миллионов рублей, при этом никаких эксцессов и проблем не было. Он попросил ввести более свободные правила этого напитка во время футбольных матчей.

«Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», - сказал Путин на заседании Госсовета, посвященного физкультуре и спорту.

Ранее глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что лига заинтересована в том, чтобы пиво разрешили продавать на стадионах и чтобы пивные бренды пришли в футбол, отметив, что пиво – настоящий атрибут любого футбольного болельщика.