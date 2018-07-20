РИАМО – 20 июл. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили некоторые международные проблемы, сообщает Газета.ru.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время разговора главы государств обсудили ряд международных и региональных проблем.

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