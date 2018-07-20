РИАМО – 20 июл. Президент России Владимир Путин заявил, что государственная поддержка объектов, построенных к чемпионату мира по футболу, будет продолжаться пять лет, сообщает Газета.ru.

«Глава государства подчеркнул, что к 2024 году они должны быть самодостаточными», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.