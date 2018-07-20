РИАМО - 20 июл. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от столичных следователей незамедлительно возбудить уголовное дело по факту посягательства на половую неприкосновенность ребенка, а также поручил провести служебную проверку действий сотрудников следственного органа ГСУ СК России по Москве, сообщается на сайте СК РФ.

Еще весной этого года в одном из районов Москвы мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. Родители ребенка неоднократно обращались с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, однако должной реакции не последовало. Личность мужчины оперативно установили, но мер к его задержанию не приняли. Лишь благодаря средствам массовой информации об этой ситуации в пятницу стало известно главе СКР.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве доложить причины длительного нерассмотрения заявления, а также отсутствия процессуального решения по факту противоправных действий в отношении ребенка», - отмечается в сообщении.

Бастрыкин указал руководству ГСУ СК России по Москве незамедлительно возбудить уголовное дело и в рамках его расследования установить все обстоятельства происшествия, дать всестороннюю правовую оценку факту посягательства на половую неприкосновенность ребенка.

Кроме того, глава ведомства поручил кадровому подразделению Следственного комитета России провести служебную проверку действий сотрудников следственного органа ГСУ СК России по Москве. Дело взято на контроль в центральном аппарате СК России.

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