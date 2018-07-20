РИАМО - 20 июл. В Подмосковье в пятницу стартовала процедура независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры, в ней в течение месяца могут принять участие все желающие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В Московской области с 20 июля по 20 сентября проходит независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры региона. Критерии оценки следующие: открытость и доступность информации об учреждении культуры, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников учреждения, удовлетворенность условиями оказания услуг», - отмечается в сообщении.

На специальной платформе каждый желающий может оставить свое мнение о качестве условий оказания услуг областными учреждениями культуры. Процесс оценки занимает несколько минут.

«Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры – не только эффективный инструмент повышения качества условий оказания услуг, но и форма диалога власти и общества. Результаты независимой оценки качества станут основой для принятия управленческих решений по организации деятельности учреждений культуры», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.