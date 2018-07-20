РИАМО - 20 июл. Минимальная стоимость арендного жилья в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей в месяц, минимальная стоимость в Москве – 20 тысяч рублей, сообщается на сайте компании «МИЭЛЬ-Аренда».

«По данным базы эксклюзивных объектов компании «МИЭЛЬ-Аренда», самая недорогая квартира в Москве предлагается за 20 тысяч рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в 10 минутах транспортом от станции метро «Полежаевская». Общая площадь: 32 квадратных метра, кухня: шесть квадратных метров. Квартира находится в пятиэтажном доме, сделан косметический ремонт, есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Однако квартира сдается лишь на шесть месяцев», - говорится в сообщении.

На втором месте – однокомнатная квартира за 23 тысячи рублей в месяц, в 10 минутах транспортом от станции метро «Царицыно». Общая площадь квартиры 40 квадратных метров, кухня восемь квадратных метров. Квартира с косметическим ремонтом, есть вся мебель и бытовая техника.

Замыкают тройку самых доступных предложений московского рынка аренды варианты по цене 25 тысяч рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать однокомнатные квартиры площадью порядка 32 квадратных метров в пешей доступности от конечных станций метро.

По данным на сайте, в Подмосковье самый бюджетный вариант предлагается в аренду за 15 тысяч рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в новостройке в городе Фрязино. Общая площадь квартиры 32 квадратных метра, кухни – шесть квадратных метров. В квартире сделан хороший ремонт, современная мебель и техника.

На втором месте среди самых недорогих подмосковных вариантов – однокомнатная квартира за 17 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 41 квадратный метр с кухней 10 квадратных метров находится на девятом этаже нового 14-этажного дома в городе Балашиха. В квартире выполнен ремонт, есть мебель и техника.

На третьем месте – двухкомнатная квартира стоимостью найма 18 тысяч рублей в месяц в поселке Акулово. Квартира расположена на втором этаже пятиэтажного дома. Общая площадь 43 квадратных метра, кухня шесть квадратных метров. В квартире устаревший ремонт, наборная мебель «разных эпох».

«Надо отметить, что спрос на самые доступные по цене квартиры, стоимостью до 25 тысяч рублей в месяц, составляет менее 15%. При этом их предложение не превышает 5%, поэтому в этом ценовом диапазоне максимальный разрыв между спросом и предложением», – прокомментировала директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.