РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В деревне Сергеевка микрорайона Климовск Подольска сгорел дом на три семьи, виновные не могут оплатить убытки остальным, поэтому семья ветерана Великой Отечественной войны попросила помочь администрацию горокруга, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал, что в деревне Сергеевка сгорел дом №28, который был разделен на три семьи. В одной части жила бабушка заявительницы, ветеран Великой Отечественной войны. Пожар произошел по вине одной из семей, члены которой увлекаются алкоголем и не имеют постоянного места работы, поэтому получить материальную выплату пострадавшие не надеются. Она попросила администрацию города помочь ветерану ВОВ и разобрать сгоревшие части дома, так как денежных средств у ее семьи на это нет. Администрация рассмотрела вопрос о ликвидации последствий пожара дома №28 в деревне Сергеевка.

«Земельный участок и дом, пострадавший в результате пожара, находятся в частной собственности. Администрация горокруга Подольск вправе расходовать бюджетные средства исключительно на цели, обозначенные в бюджете, в строгом соответствии с бюджетным кодексом РФ. Бюджетом горокруга Подольск не предусмотрены расходы на разбор имущества, пострадавшего в результате пожара и находящегося в частной собственности граждан», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

По его словам, погорельцы могут обратиться по вопросу оказания материальной помощи в органы социальной защиты населения по месту регистрации и в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», в полномочия которого входит оказание соцподдержки и помощи отдельным категориям граждан.