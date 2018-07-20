РИАМО - 20 июл. Жительница Челябинска ответит в суде Москвы за то, что хотела продать в секс-рабство 13-летнюю девочку, обвиняемая свою вину в инкриминируемом преступной деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, сообщается на сайте СК РФ по столице.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Челябинска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого)», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что две уроженки Челябинска, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже малолетней 2004 года рождения за 1,5 миллиона рублей. Для реализации задуманного 10 января они прибыли в один из столичных ресторанов, где осуществили куплю-продажу малолетней с целью ее сексуальной эксплуатации лицу, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Обвиняемая свою вину в инкриминируемом преступной деянии признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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