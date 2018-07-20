РИАМО - 20 июл. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Серпуховском районе включили 16 многоквартирных домов, на эти цели предусмотрена сумма в размере 49 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

В текущем году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание уделяется энергоэффективности применяемых технологий.

«В частности, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливаются в многоквартирных домах оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволяют жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 25%», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По данным пресс-службы, на строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Серпуховском районе выделено более 49 миллионов рублей, в том числе более 18 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 10 многоквартирных домах, более 14 миллионов рублей - на ремонт внутридомовых инженерных систем в двух МКД, на ремонт фасада в одном доме выделена сумма более 2 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования потратят более 14 миллионов рублей в трех МКД.

В программу капитального ремонта прошлого года в Серпуховском районе было включено 13 МКД по общестроительным работам и один дом по замене лифтов.

По словам Хромушина, на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей.