РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пятницу вечером водитель такси сбил мужчину, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу (20 июля – ред.) около 18:00 я проезжал по улице Симферопольская и за домом №45 увидел, как стоит с помятым капотом легковое такси, а перед ним лежит мужчина», – сказал свидетель.

По его словам, сотрудники дорожной полиции уже были на месте и оформляли происшествие. Скорой помощи рядом не было.