РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Врио главы Котельников Андрей Булгаков поручил администрации до 23 июля установить остановочный павильон на конечном пункте микрорайона Силикат, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу глава провел встречу с жителями микрорайона Силикат по вопросу установки остановочного павильона на конечной остановке микрорайона. Жители пожаловались, что ее снесли и попросили восстановить.

«Даю поручение своим подчиненным до 23 июля установить на конечной остановке микрорайона Силикат остановочный пункт. Если это не произойдет, то нам придется снести все торговые палатки на этом месте», – сказал Булгаков.

Он подчеркнул, что сейчас важно установить остановочный павильон, чтобы люди не мокли под дождем.

«Со временем мы проведем благоустройство этой территории», – добавил Булгаков.