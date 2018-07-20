РИАМО - 20 июл. Столичное управление МЧС России разослало жителям Москвы СМС с предупреждением о грозе и граде, спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции.

«По прогнозу ФГБУ «Центральное УГМС», во второй половине дня и ночью 20 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев», - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на 21 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и дождя.