РИАМО - 20 июл. Жителей Московской области предупредили, что в ближайшие часы на восток региона обрушится шквалистый ветер и сильный ливень, непогода может продержаться до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на 21 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 17:00 - 21:00 20 июля местами на востоке Московской области ожидается сильный ливень (30 миллиметров осадков и более за 1 час и менее), град, шквал 20-25 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья рекомендуют при ветре, находясь в доме или в квартире, закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия; отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.

Кроме этого, специалисты отмечают, что при порывистом ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), которые могут нанести ущерб вашему жилищу; машину поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций; обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей; избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).