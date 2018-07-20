РИАМО - 20 июл. Дело возбудили в отношении страховой компании ВСК из-за использования в рекламной акции логотипа FIFA, акция действовала в течение ЧМ-2018, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Московское УФАС России возбудило дело против страховой компании ВСК. Страховщик нарушил пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России и статью 14.8 закона о защите конкуренции», – говорится в сообщении.

ВСК разместила на сайте акцию для увеличения количества пользователей своего нового мобильного приложения, где использовала в названии «чемпионат мира по футболу 2018» и «FIFA». При этом компания упомянула, что акция приурочена к мундиалю.

ВСК предлагала скидку 25% при покупке услуг через приложение с использованием специального промокода. Акция действовала в течение ЧМ-2018. Сам промокод можно было узнать, посмотрев рекламный ролик ВСК на YouTube.

«На своем сайте ВСК пояснила, что рекламный ролик появится именно 15 июня. При этом страховщик указал, что ролик будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ» во время трансляции всех футбольных матчей турнира, на YouTube и на сайтах-партнерах, а также в социальных сетях. Акция продолжилась и в социальной сети Facebook. ВСК предложила сделать прогноз результата матча Россия-Испания. За верный прогноз компания обещала призы. В посте ВСК использовала официальный логотип FIFA. Подобная акция также была размещена «ВКонтакте», – говорится в материале.

Рассмотрение дела состоится 26 июля. В случае, если нарушение будет доказано, ВСК может получить штраф в соответствии со статьей 14.33 КоАП РФ в размере от 100 до 500 тысяч рублей.