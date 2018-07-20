РИАМО - 20 июл. Госинспекция по недвижимости продолжает работу выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства на территории новой Москвы, наиболее распространенным нарушением является нарушение вида разрешенного использования земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы свыше 190 тысяч земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства и садоводства, что по площади составляет более 15 гектаров.

«Согласно законодательству, на таких земельных участках разрешается размещение садового дома для отдыха, не подлежащего разделу на квартиры, размещение хозяйственных строений и сооружений, жилого дома с количеством этажей не более чем три, для проживания одной семьи, бытовых зданий, строений и сооружений. Размещение многоквартирных жилых домов на землях указанных категорий не предполагается», – отметил заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Алексей Горбунов.

По его словам, собственники земельных участков не всегда соблюдают требования земельного законодательства и не используют земельные наделы по функциональному назначению. На земельных участках, вид разрешенного использования которых не предполагает размещение на них объектов определенных категорий, они незаконно возводят многоквартирные дома, гостиницы или общежития. После квартиры продаются, а добросовестные граждане, приобретая незаконное жилье или доли земельных участков и домов, становятся заложниками ситуации.

«По выявленным фактам нарушений вида разрешенного использования земельных участков городом проводится судебно-претензионная работа в части признания многоквартирных домов самовольными постройками и сноса незаконных объектов. По 69 объектам ведутся судебные разбирательства, по 28 объектам судами уже приняты решения о признании построек самовольными и их сносе», – заключил Горбунов.