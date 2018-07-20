РИАМО – 20 июл. Мария Спивак, которая приобрела популярность после перевода серии книг о Гарри Поттере, скончалась в Москве, сообщает Газета.ru.

Спивак было 55 лет.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP. Подробности про дату похорон будут позже», — написала директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман на своей странице в Facebook.

Спивак приобрела наибольшую популярность после перевода серии книг о Гарри Поттере.

Первый ее перевод — фантастический роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» в 1998 году моментально стал бестселлером среди ее друзей.

Развод с мужем подтолкнул Спивак к написанию собственной книги — роман «Год черной луны» издан в 2009 году издательством «Фантом-пресс». Она написала еще три романа, последний из которых — «A World Elsewhere» (2011 год) — написан по-английски.

Спивак перевела: «Гарри Поттер и Волшебный камень», Гарри Поттер и Комната Секретов», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Огненная Чаша», «Гарри Поттер и Орден Феникса» и «Гарри Поттер и Принц-полукровка».