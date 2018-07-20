РИАМО - 20 июл. На создание инженерной инфраструктуры в новой Москве выделили 14 миллиардов рублей на три года, при условии выполнения намеченных планов в ТиНАО существенно возрастет потребление коммунальных ресурсов, в частности, потребление газа к 2035 году вырастет до 2 миллиардов кубометров в год, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

Как пояснил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, масштабные проекты, обеспечивающие водоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, реализуются параллельно. Именно это направление наравне с задачами создания современной дорожно-транспортной инфраструктуры обеспечивает создание современного облика ТиНАО.

«К 2035 году вырастут объемы потребления ресурсов ЖКХ в Новой Москве. Так, водоотведение планируется на уровне 300 кубометров в сутки, электроснабжение – до 2,1 мегаватта в сутки, теплоснабжение – до 2050 гкал/час, а газоснабжение – в объеме 2 млрд кубометров в год», - отмечается в сообщении.

Эти показатели, по мнению специалистов, обеспечат потребление ресурсов населением и организациями на уровне столицы.

В 2018 году намечено завершить строительство водопровода протяженностью 3,4 километра от сетей «Мосводоканала» до водозаборного узла (ВЗУ) в деревне Марушкино, дальнейшее развитие сети рассчитано до 2025 года. Данный водовод в перспективе с устройством закольцовки с водоводом вдоль Киевского шоссе позволит организовать централизованное водоснабжение от системы Московского водопровода поселений Марушкинское, Кокошкинское, Филимонковское и Московский.

Водоснабжение новых территорий Москвы с учетом увеличения расчетного водопотребления на 350 тысяч кубометров в сутки к 2030 году увеличится более чем в два раза от существующего объема и станет равным с аналогичным показателем такого города как Новосибирск.

«В реализации проектов коммунально-инженерного направления – энергия и потенциал развития новых территорий», - подытожил Жидкин.