РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В СНТ «Коммунальник» рядом с микрорайоном Красная Горка в Подольске разрушился асфальт, жители не могут проехать к своим домам, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на дороге к СНТ «Коммунальник» полностью разрушен асфальт, дорогу невозможно использовать, а других подъездов нет.

«Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации горокруга Подольск содержит автомобильные дороги общего пользования, переданные в безвозмездное пользование и являющиеся муниципальной собственностью. Подъездные дороги, ведущие к СНТ, не являются дорогами общего пользования и обеспечивают подъезд исключительно в интересах самого товарищества, соответственно ремонтируются за счет членов СНТ», – сказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».