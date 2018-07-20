РИАМО – 20 июл. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в России чувствителен, однако, если ничего не менять, то спустя несколько лет ситуация будет меняться не в пользу рабочих, сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент напомнил, что этот вопрос возник не вчера, признавшись, что самому ему не нравится «никакой вариант, связанный с повышением пенсионного возраста», однако ситуация требует решений, и при этом нужно оперировать профессиональными прогнозами.

«По большому счету, можно ничего не делать в течение пяти, семи, десяти лет. Но ситуация будет меняться не в пользу рабочих», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что пока «окончательного решения нет».

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.