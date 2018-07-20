РИАМО - 20 июл. В банках Москвы и Московской области во втором квартале текущего года выявлено около 4,4 тысяч банкнот с признаками подделки, при этом впервые обнаружили фальшивые купюры достоинством 2 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«В банковском секторе Московского региона во втором квартале 2018 года выявлено 4 411 банкнот Банка России, имеющих признаки подделки. В Москве и Московской области за апрель-июнь текущего года впервые выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2 тысячи рублей, а чаще всего по-прежнему подделывают денежные знаки номиналом 5 тысяч рублей. Во втором квартале 2018 года их обнаружено 3 353 штуки», – отмечается в сообщении.

Количество выявленных подделок номиналом 1 тысяча рублей составило 1008 штук – на 283 штук меньше по сравнению с первым кварталом 2018 года. Также обнаружено 27 подделок номиналом 500 рублей, это на восемь штук больше, чем в первом квартале.

Во втором квартале 2018 года в Москве и Московской области выявлено семь поддельных банкнот номиналом 100 рублей и три банкноты 50 рублей. Также обнаружены две поддельные монеты Банка России номиналом 10 рублей и семь поддельных монет номиналом 5 рублей.

Регионами Центрального федерального округа, в которых в апреле-июне 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, помимо Московского стали Тульская (136 штук), Воронежская (115) и Тверская (99) области.

Также во втором квартале 2018 года в Московском регионе обнаружено 304 поддельных денежных знака иностранных государств: 276 фальшивок доллара США и 19 подделок евро. Также в регионе нашли поддельные китайские юани (восемь банкнот) и английский фунт стерлингов (одна банкнота).