РИАМО - 20 июл. В подмосковном Ногинске завершили строительство торгового комплекса, инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят итоговую проверку построенного здания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Извещение об окончании строительства торгового комплекса, расположенного на 2-й Глуховской улице в Ногинске, поступило в Главгосстройнадзор Московской области.

«Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, проверка на объекте завершится 15 августа.

Торговый комплекс построили за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Богородский автоклуб».

Площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составляет 3 431 квадратный метр. Объект предназначен для реализации продукции конкретного арендатора.

На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.