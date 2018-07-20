РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В подмосковном Подольске возле трассы недалеко от деревни Быковка неизвестные создали свалку мусора, после жалобы жителя ее убрал «Мосавтодор», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил о несанкционированной свалке на придорожной полосе автомобильной дороги М-2 «Крым - Павловское- Федюково - Быковка (0 - 0,4 километр)» и попросил очистить ее. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».