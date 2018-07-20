РИАМО - 20 июл. Все классы летающих авиамоделей представят на ежегодном всероссийском фестивале воздухоплавания «Московское небо», который пройдет на аэродроме «Черное» в подмосковной Балашихе 25 и 26 августа, также в рамках фестиваля пройдут соревнования по воздушному бою, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Московское небо» - единственный в России фестиваль, на котором летают практически все классы авиамоделей - от метательных планеров и бумажных самолетов и до реактивных моделей, развивающих скорость до 250 километров в час.

«На территории аэродрома «Черное» Московского авиационно-ремонтного завода в Балашихе состоится ежегодный всероссийский фестиваль воздухоплавания «Московское небо». Он продлится два дня – 25 и 26 августа. На территории свыше 70 гектаров мы представим передовые достижения в области летной робототехники, авиамоделирования и авиационного спорта», - сказал генеральный директор компании J Group Адриан Хмельницкий.

Он добавил, что на летном поле пройдут соревнования по воздушному бою радиоуправляемых моделей – Кубок Москвы и Московской области по радиоуправляемым самолетам воздушного боя в классе «Союз-500», где единовременно в воздух поднимутся более десяти моделей самолетов времен Великой Отечественной войны.

«Программа также включает в себя гонку дронов Moscow Sky Dron Racing с участием лучших пилотов мира и показательные выступления пилотажной группы моделей самолетов с реактивными двигателями», - отметил Хмельницкий.

Также, по его словам, гости фестиваля смогут покататься на воздушных шарах и посетить выставку авиатехники. Для детей сделают планеры и воздушных змеев. Известные летчики, космонавты и конструкторы прочитают лекции и проведут автограф-сессии. В первый день фестиваля выступит народный артист Трофим, а закроет его концерт группы «Чайф».